華孚(6235)公佈11月份自結合併營收為新台幣2.88億元，受惠車載機構業務蓬勃，11月單月營收再創今年以來新高，也是108年元月以來新，較10月份的2.60億元增加10.63%；相較於去年同期的2.13億元增加34.85%。累計合併營收1至11月底初估為25.06億元，較去年同期的17.40億元增加約44.03%。

華孚表示，新能源汽車需求在疫情期間仍保持穩定成長，北美、歐洲及亞洲客戶之新能源汽車機構需求持續增加。新能源需求已占整體車載需求之45%。美系車載客戶需求比重逐漸提高，與歐系客戶同比增量。目前新機種開發大多在設計階段參與，提供輕量化設計結構，提高導入鎂鋁合金機構比例。

華孚於1950年創立於台北縣，2004年上市，2006年成立汽車產品事業部，2009年神基入股成為主要股東，2021年馬鞍山一廠一、二期竣工。營運項目包括：車載產品鎂鋁合金機構件，筆記型電腦鎂鋁合金機構件，家庭娛樂系統零部件，綜合機構產品零部件等。主要的3大生產基地包括：中國安徽省馬鞍山廠(鎂鋁合金機構)；中國江蘇省昆山廠(模治具設計與製造)；台灣桃園(塑膠機構)。

今年第三季的產品營收占比：3C及工業產品(非汽車)占比18%，新能源車零部件占比37%，燃油車零部件占比45%。車載客戶營收占比：歐洲45%，美洲34%。車載機構業務約占公司總營業額之80%，3C產品及工業用機構約占總營業額之20%。

華孚在9月宣布擬在不超過美金2500萬元，透過海外子公司間接對大陸投資馬鞍山二廠。去年華孚投資馬鞍山一廠的一期和二期之生產用地已有152畝，9月中再通過取128畝二廠用地為新事業超前部署，合計於馬鞍山生產據點的占地達280畝，總投資金額近新台幣14億元。

華孚於馬鞍山市再建立二廠新生產據點，預計明年取得生產用地共128畝，計畫於2022年4月開始動工建設，同年12月廠房陸續竣工。將因應未來新能源汽車市場需求。華孚主要提供車用資訊娛樂系統(IVI)、數位儀表板、中央顯示器等。