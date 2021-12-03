根據數位聯準會決策官員周四發表的談話，他們對於Omicron新冠變種病毒可能造成的經濟影響似乎並不悲觀，但也都對通膨仍在升高表達擔憂，顯示美國央行內部對於提前結束購債計畫，甚至在明年提前升息的共識似乎越來越高。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）周四在路透社舉辦的Reuters Next線上會議表示，到明年3月底就結束央行的購債計畫是恰當的，可以讓聯準會升息以抑制通膨。

聯準會自11月起開始縮減購債規模，並預計於明年6月讓購債計畫完全退場，不過近來聯準會已經透露在12月中旬召開的下次會議，將考慮提前數個月完成縮表。

波斯蒂克表示，隨著經濟強勁增長、就業市場持續改善，以及通膨率已經比聯準會設定之2%目標高出1倍多，我認為在明年第一季結束前讓購債計畫完全退場將符合我們的利益。

他並表示，如果到了明年，通膨如預期般仍然高達4%，那麼我們會有很好的理由去推動更多的升息，甚至可能比我所規畫的更多。

今年9月只有一半的聯準會決策官員認為央行應該在明年開始升息，另一半則主張應該要等到2023年才採取行動。不過從那時候起，似乎有些人已經將他們的升息預期提前了。

在本周聯準會發表偏向鷹派的言論後，利率期貨交易員現在預期該央行將在明年5月首度調升基準利率。

儘管Omicron變種病毒的嚴重性和傳染性將決定人們的恐慌程度，但波斯蒂克表示，疫情對經濟造成的衝擊是一波比一波緩和，如果這一點成立，那麼經濟將持續成長。

波斯蒂克不是聯準會唯一釋出「鷹派」訊息的決策官員。本周早些時候，聯準會主席鮑爾在國會發表證詞時表示，他希望在12月的決策會議上討論提前完成縮表的計畫。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）在接受《金融時報》訪問時表示，Omicron變種病毒可能使供應鏈的壓力進一步升高，並使人力短缺問題惡化，進而助長美國持續飆升的通膨。

梅斯特表示：「我們必須體認到這樣的風險，也就是居高不下的通膨可能變得更加根深蒂固，這表示我們將面臨在利率政策上採取行動的選擇」。

梅斯特表示，她將支持明年至少升息一次，而兩次也可能是「恰當的」。明年梅斯特在聯準會的決策委員會將具有投票權。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）在一場活動上表示，讓長期通膨預期保持穩定對聯準會很重要，我相當重視通膨與其造成的影響，這就是為什麼我支持我們現在正在進行的政策正常化。

聯準會理事夸爾斯（Randal Quarles）在本月卸任前的最後一次公開活動中亦表露較為強硬的立場。他表示，基於強勁的經濟數據，我當然支持提前結束購債計畫，如果到明年春天通膨率仍超過4%，那麼聯準會將不得不考慮升息。