運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果在太陽穴、下巴、眉尾、鼻頭長痣，都是吉利的象徵，會帶來好運和財富，不過鼻頭長痣在男女身上所象徵的意義大不同，女性鼻頭有痣代表夫運不佳，鼻翼有痣則容易破財，一定要特別注意。

▍1.太陽穴有痣

太陽穴在面相學中稱為「遷移宮」，也稱為「驛馬宮」，可顯示一個人的遠行、出差、升遷、移民等訊息。如果痣相為紅色，則表示此人吉運多，在外容易遇到貴人相助，也時常會有好事發生。如果痣相為青黑色，表示此人充滿自信，做事容易成功，但與親人的感情比較淺薄，長年在外打拚。

▍2.下巴有痣

下巴在面相學中代表一個的晚年運，下巴有痣，代表這個人晚年比較有福氣，如果痣相紅潤，表示著此人晚年安康，膝下兒孫圍繞，是長壽健康的象徵。如果痣相為青黑色，表示此人做事積極有上進心，是事業型人才，晚年會很富足。

▍3.眉毛尾端有痣

眉毛的後半部在面相學上稱為「彩霞」，象徵著一個人的理智與才能，眉尾如果有善痣，可謂「喜上眉梢」，表示你的人際關係很好，做生意很有一套，如果是灰暗的惡痣，表示你的親兄弟姐妹或堂表兄弟姐妹中，會有一位遭遇不幸，或是自身恐遭遇困境，可能是四肢受傷，或被婚外情所困，尤其好發於33、34歲時，要特別注意。

▍4.鼻頭有痣

鼻子在面相十二宮中稱為「財帛宮」，鼻頭越豐隆，收入就越多，鼻翼越飽滿，存款也越多，鼻頭突然出現痣，表示你最近會進點小財。但如果女性鼻頭出現痣，則是象徵夫運較差，會為了另一半操勞煩心，另外要注意健康，可能會得到痔瘡，尤其48歲的時候要特別注意。鼻翼上若有痣，就好像保險櫃有個漏洞，使錢財容易流失，尢其是虛歲44、45或49、50歲的人要特別注意。

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