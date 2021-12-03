宏碁(2353)今股價放量收高，反彈逾7個百分點，站上30元整數大關。宏碁去年跨界推出飲品品牌，旗下電競能量飲PredatorShot及膠原蛋白飲VitaBeauty皆交出亮眼成績，截至今年前三季穩健成長，以2-3位數幅度增長，深受消費者喜愛；其中電競能量飲品PredatorShot更是推向國際，現進軍泰國市場，即日起導入全泰國13000間7-11零售門市獨家銷售，將掀起泰國能量飲品市場新一波浪潮。

電競能量飲PredatorShot在台灣及波蘭等地銷售穩健成長，更進一步布局東南亞市場，首站鎖定亞太地區電競大國泰國市場，並在11月底全泰國最大的資訊展Commart活動上進行派樣活動，更在宏碁當地電腦經銷展間搶先展出PredatorShot能量飲品，在正式上市前即吸引大批玩家的興趣。電競能量飲PredatorShot泰國版融入當地習慣，提供170ml的外包裝設計；此外，歐洲原裝版現已在全台全聯及OK便利商店銷售，帶給電競玩家全新的體驗。

此外，宏碁董事長陳俊聖日前出席亞洲醫療科技創新論壇透露，旗下宏碁智醫 (6857)AI輔助診斷軟體 VeriSee DR(智視康) 再取得越南衛生單位許可證，正式進入第五個國家市場，其他視訊診療軟體 TeleMed、老年性黃斑部病變輔助篩檢軟體 VeriSee AMD 也正申請 FDA 認證。宏碁智醫是在上個月取得越南衛生當局核發使用許可證，雖然並非 FDA，但在拿到許可證後，就可將產品導入當地醫療院所進行使用，宏碁在當地已有兩個辦公室，在集團資源助攻下，宏碁智醫產品目前已成功進入第五個國家市場中。