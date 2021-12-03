根據專注於奈米科技研發的比利時微電子研究中心（IMEC）規劃的技術路線圖，1奈米製程晶片可望在2027年實現實用化，之後的0.7奈米製程晶片也將在2029年後量產，全球半導體先進製程的研發競爭也將進入新階段。

根據《日經中文網》報導，儘管近年有些觀點認為已維持近半個世紀都符合摩爾定律的半導體先進製程技術開發，已經瀕臨極限，但IMEC執行長Luc Van den hove接受訪問時強調，摩爾定律將隨著與新技術的結合而持續。

比利時微電子研究中心是擁有約5000名研究人員的非營利機構，包括台積電、英特爾、三星電子等大型半導體廠商、設備與原料商，都透過派遣研究人員或進行委託有參與其中。以往根據IMEC路線圖開發的技術，也成為各企業推進實用化的重要基礎。

報導指出，根據IMEC規劃的路線圖，1奈米製程晶片將在2027年實現實用化，而0.7奈米製程晶片也將在2029年後量產，此技術路線圖將成為未來預測半導體發展的重要方針，如果路線圖能成功實現，人工智慧等技術的處理性能，將可望飛躍式提升，同時，1奈米以下製程的技術競爭也將全面啟動。

目前的先進製程産品為台積電與三星量産的5奈米晶片，2家企業計劃在2025年量產2奈米製程，英特爾也表示，將在同一年恢復世界頂尖的製造技術，正急起直升，而IBM也已宣布成功進行2奈米製程的試製。