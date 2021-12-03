散裝龍頭慧洋海運（2637）今（3）日公告11月合併營收20.32億元，年增92.68％，營業利益10.86億元，營業利益率達53％，稅前盈餘為9.91億元，自結每股稅前盈餘為1.33元。

累計前11月合併營收達171.06億元，稅前盈餘為71.7億元，自結每股稅前盈餘9.61元，法人估，慧洋2021年全年可望賺進一個股本以上。

慧洋指出，近期中小型船舶指數受海岬型船影響，10月下旬進入階段性回檔，使得市場觀望氣氛濃厚，慧洋除部分指數連結船舶受影響以外，11月營收也受到營業天數影響有微幅修正，但每日平均收入仍維持平穩，營業利益率亦高達53％，展望後市，租家與貨主仍有出貨壓力，12月運價指數可望回穩。

慧洋持續樂觀2022、2023年營運成長，主因即將上路且更嚴格之環保新規，包括船舶效能指數（EEXI）、營運碳強度指標（CII）等，預計將影響市場上逾八成船舶，慧洋旗下擁有最多艘與最大比例的節能船，將可搶佔更大商機。