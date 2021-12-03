KPMG安侯建業聯合會計師事務所3日在華南銀行總行大樓國際會議中心舉辦「2021 KPMG台灣所經營管理會議Taiwan Management Conference」，以「創新轉型」為主軸，聚焦「數位變革」、「ESG永續藍圖」兩大議題。

KPMG安侯建業現任主席于紀隆及執行長曾國禓在會中向同仁介紹2022新任主席陳俊光、執行長吳麟及新經營團隊。

于紀隆指出，各經理人秉持One KPMG的理念領導團隊，為客戶提供整合性的解決方案，讓KPMG持續成為與客戶共同成長的好夥伴。

KPMG安侯建業以看見未來趨勢、事先布局做為服務重點。于紀隆認為，有改變才有機會，唯有創新才能成為市場領先者，當挑戰再度來臨時，才能從容應對、掌握成長契機，未來由陳俊光帶領的新團隊將持續透過不同專業領域的經驗，擘畫未來的經營方向並陪伴客戶成長。

電商龍頭momo富邦媒體科技股份有限公司林啟峰董事長也指出，momo從電視購物轉戰科技電商，業績屢創歷史新高的經營心法，關鍵就是面對變幻莫測的市場環境，不要被既有的商業模式限制住，應先找出所屬產業的核心技術與能力，將此成為自身企業的核心競爭優勢，藉此建構市場進入障礙，才能持續領先競爭對手。

在「推動組織轉型」議題上，林啟峰以從電視購物轉戰電商平台為例，指出虛實整合的消費時代已來臨，顧客將有更多的選擇，決定在何處購買商品，品牌應好好把握與顧客的每個接觸點，因為它都是一個銷售成功的機會。