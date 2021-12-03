生華科（6492）因新冠疫情衝擊，加上總經理宋台生退休，股價跌不休，3日特加開董事會，決議實施庫藏股，自12/6日起至明年1/12日止，買回100萬股轉讓予員工，買進區間價格為80-130元間，預計買回上限為1.3億元。

生華科表示，目前新藥開發進程持續順利推進，各項開發計畫包括授權或共同開發，團隊同仁努力往目標前進。

法人表示，近來新藥股股價受到新冠疫情消息面以及全球股市干擾造成大幅波動，對投資人投資信心造成不小影響，因此實施庫藏股公司往往較被認定股價具正向趨勢，也作為投資人評估公司大股東心態的參考。

生華科表示，全球疫情因為新變異Omicron病毒株迅速擴散，各國陸續祭出封鎖邊境政策，為全球解封之路投下變數，在現有疫苗和抗新冠藥物可能降低保護力和療效情況下，該公司開發中的口服新冠藥物Silmitasertib（CX-4945）已經在中症二期臨床試驗驗證可加速患者恢復健康，對患者具顯著臨床效益，因此公司規劃和美國FDA就下一階段開發計畫進行溝通討論，將以多國多中心的臨床試驗為目標，期以Silmitasertib針對宿主細胞（host-directed）的藥物機制攻克病毒不斷突變的關鍵，為終結全球疫情提出有效且便利的治療方法。