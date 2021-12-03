資誠PwC企業管理顧問公司人才與組織變革諮詢服務團隊3日舉辦「人才與組織變革趨勢交流研討會」，期望協助客戶透過數據與科技，即時掌握預測組織潛在管理議題及風險，跳脫傳統人資框架，轉型成為組織成長的重要推手。

企業的數位轉型已從過往針對營運層面的生產、顧客及財務數據分析，轉為聚焦人員層面的數據驅動。在「數據賦能」的浪潮下，人資夥伴如何打破舊有思維並開創新觀點，運用市場及組織現有資料，進行數據蒐集、分析、整合與追蹤應用。

資誠企業管理顧問公司執行董事林瓊瀛指出，高階主管與人資單位在數據蒐集的過程中，應謹慎思考數據來源、內容形式及實質用途，以彰顯最大效益。此外，隨著資訊透明化逐漸成為趨勢，企業應提高資訊透明度並強化利害關係人溝通，以達企業永續之目標。

科技與數據應用加速人力資源角色產生關鍵變化，從「行政專家」邁向「企業策略夥伴」。近五年人資科技在台灣的討論熱度仍以行政流程居多，僅16％落在能進一步分析人資數據的工具及系統。然而，資訊爆炸的年代尤須化繁為簡，利用數據創造價值。

資誠企業管理顧問公司協理許華純表示，企業人資管理數據分析可搭配商業分析工具呈現不同產業、時間點的趨勢變化，以協助人資夥伴加速數據洞察、更敏捷地做出薪酬決策。

根據PwC全球人資數位工具市場趨勢調查，有近五成的企業計畫投資於員工體驗及技能匹配的科技應用。有鑑於此，資誠企業管理顧問公司協理盧宛瑩博士進一步分享企業如何透過人工智慧平台進行個人與組織的技能需求盤點，輔以員工體驗與全面獎酬設計工具的應用，驅動同仁提升留任動機，將成長的主控權交還給員工，賦予個人更多價值創造的可能性，打造持續進化的學習性組織。

企業追求數據驅動、敏捷反應，領導人的角色尤為重要。資誠企業管理顧問公司董事桂竹安指出，領導人在數據賦能時代下應具備關鍵思維與行動，未來的領導人除了需善用數據做決策，也更需透過敏捷、動態的人才管理模式以強化員工體驗。

而人力資源單位則是推動數位變革的關鍵角色，透過人力資源轉型實現人力資源與組織賦能，才能協助企業快速回應嶄新的商業模式，再創企業價值。