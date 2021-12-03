相傳，在清朝年間有一段帝王傳奇：那年，康熙大帝御駕親征，前往西部攻打叛軍，不料，身後一眾將士難以適應西北高原稀薄的空氣，不少人出現了噁心想吐、食慾不振、心慌氣短的現象，導致整體戰力大幅下降。就在此時，當地的藏人向康熙進獻了紅景天釀酒，康熙將酒與將士們共享，奇妙的是，飲用此酒的將士們精力恢復，士氣大振，最後得以凱旋而歸，聖心大喜，故將紅景天賜名為「仙賜草」，給予極高的讚賞與評價。

仙賜草紅景天，具有珍貴的獨特成分紅景天苷Salidroside，能促進循環、是養生的一大法寶，超級站萃取紅景天精華並搭配黃金3複方：葡萄籽、銀杏果、刺五加，集結啟動循環4要素的菁英級草本，益氣補體，元氣滿滿。

葡萄籽是超越維他命E的天然物質，豐富的營養素帶來超強保護力，幫助調節生理機能；銀杏果有植物界的活化石之稱，內含豐富磷脂質、維他命B1及B2等多種營養素；刺五加被稱作西伯利亞人參，益氣強體，提升專注力。

超級站高單位紅景天滋氧膠囊集結啟動循環4要素菁英級草本。(超級站提供)

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。(賴韻如/台北報導)

──────────────────────────────────

高單位紅景天滋氧膠囊

免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00