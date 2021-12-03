土耳其藝人吳鳳來台多年，和台灣老婆陳錦玉(Rynne)結婚後生下2個女兒，2018年更取得台灣身分證，歸化成正港台灣女婿，他和老婆時常在社群分享育兒生活，近日Rynne透露，帶著6歲大女兒Ekim去買關東煮，沒想到竟買到黏著蟲子的丸子，沒想到女兒的反應相當高情商，讓她也驕傲不已。

Rynne分享買完關東煮回家準備品嘗時，女兒卻很困惑問：「媽媽，丸子上是什麼？」發現上面竟黏著蚊子，本來想說把丸子丟掉就好，但想一想整份關東煮可能也不適合吃了，因此決定整盒帶回去跟店家反映。

沒想到要出發前，女兒對她說：「媽媽，妳不能生氣喔」，讓她也好奇反問為什麼這樣說，女兒回答：「因為如果妳生氣，對方也會生氣，這樣你們就會吵架，很不好！」聽完女兒這樣說後，Rynne也承諾自己不會生氣，只是反應一下。

而最後店家也覺得不好意思，馬上退款，經過這次的機會教育，Rynne對於女兒的反應感到驕傲，「她不但沒有因為吃不到關東煮而生氣，反而只擔心我們會不會生氣，這孩子的情商是不是還蠻高的？」吳鳳得知後也大讚女兒很棒，笑稱之後要請她吃土耳其冰淇淋。

不少網友見狀也頻誇Ekim太優秀了，是個情商很高的孩子，並讚父母的身教也很重要，甚至有人說：「我自嘆不如！好慚愧」、「姐姐好棒，阿姨我都不如她」