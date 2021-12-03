國立嘉義大學由原嘉義師範學院與原嘉義技術學院兩校整合至今21年，現任校長艾群明年1月將退休，校方遴選第8任校長，經符合投票資格的教師7成投票、遴選委員票選，林翰謙博士出線，將報教育部核聘後，預計明年2月1日上任。

林翰謙是嘉義農專、中興大學畢業，日本九州大學農學研究科林產學碩士及生物資源環境科學研究科博士，1997年到嘉大（當時為嘉義農專）任教至今，歷任研究發展處校務企畫組長、林產科學系系主任、軍訓室主任、學生事務處學務長、研究發展處研發長兼產學營運中心中心主任、農學院院長，行政經驗豐富。

林翰謙曾獲27件研究計畫主持人、應用活性碳7項發明專利、第三十三屆林產學術獎木材物理加工傑出貢獻、嘉大94學年度教學績優肯定獎及99學年度第1學期「嘉大典範學習講座」傑出教師等榮譽。1997年至2021年發表專書專章著作10篇、國內外期刊論文96篇。

林翰謙認為，少子化影響高等教育環境，學校資源限縮，要有效運用，透過經費分配制度化、師資員額配置規畫、財務管理公開及透明化，保障教學基本需求及品質，資源投放在最需要的地方，教學、研究與服務推廣並重。

嘉義大學表示，第8任校長遴選委員會於今年5月19日公開徵求參選人，11月11日於蘭潭校區舉辦「校長候選人治校理念說明會」，民雄校區及新民校區採現場直播，4位候選人發表治校理念。

嘉大表示，此次遴選作業新增編制內專任教師無記名投票，11月17日由造冊人數446人投票，約74.46％投票率，有3位候選人進入第二輪，12月2日由遴選委員會19位出席委員與3位候選人詢答後，無記名投票選出林翰謙博士。