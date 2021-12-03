世間人有百百種，永遠無法預料到對方的「地雷」是什麼？尤其是戀愛的時候。以甜美外型與機智流利口條受到歡迎的鮪魚(徐瑋吟)，是許多綜藝節目競相邀約的熱門人選，但最近她上節目，卻說在情路上曾經被男生打槍，因為一次吃飯忘記AA制給錢，男方怒到直接斷聯，讓她哀嘆：「都不知道原來男生會因為這些事情嚇到」。

鮪魚近日作客《11點熱吵店》，熱聊「連美女追男生也會被打槍」主題，分享個人的慘痛經驗，透露曾有次約喜歡的男生出來吃飯，當時已經是跟對方約出來見面2、3次了，先前她有提起「要不要這次你出、下次就是我出」，但第三次約出來時，因為接下來趕著要看電影，她忘了AA制給錢，男生就先出了餐費，約2千多元的印度料理，而之後看電影的費用則是鮪魚買單，她表示真的是因為匆忙，所以忘記給自己那份的飯錢，事後也沒想起來要補給，她什麼都沒表示就過去了。

不料在那場電影看完後，男方就此跟她斷了聯繫，是之後從朋友那邊得知男方「很在意我那一餐飯沒有付錢」，這個男生認為如果還在曖昧約會，女生就不付錢，「是不是正式進入戀愛關係的時候，就完全都不會付錢？」因此怒斷聯繫。

鮪魚這個親身經歷，掀起主持人Melody、來賓小鐘等一票人討論，但想法卻是一面倒，覺得男生太小氣、愛計較，還安慰鮪魚「感謝他消失」，來賓張兆志則建議，這種事情最好約會前先溝通或當場講明白，表示畢竟雙方還在曖昧階段，還不是很了解彼此，有些錯誤或是誤會的行為，其實還OK，「但是你當下要馬上說出來」。