正常精液為乳白色或黃白色，呈黏稠狀，血精顧名思義就是精液內含有血液，大多數情況是精液帶有血絲，但出血量多一點甚至會有血塊產生。當精液中有血時，多半會造成患者恐慌，擔心得到不治之症，對此，醫師表示，背後原因有可能是射精過度、攝護腺發炎、尿道的外來物、攝護腺癌等狀況所引起，若有疑慮建議趕快就醫檢查。

台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師顧芳瑜，日前在臉書粉專PO文分享，常見導致「血精」的原因如下：

●射精過度

縱慾過頭，導致攝護腺黏膜破裂出血，就像是流鼻血一樣是良性出血，會自行恢復。

●攝護腺發炎

細菌感染，造成攝護腺發炎破皮而流血，同時可能會有頻尿、小便困難、小便疼痛等症狀。

●尿道的外來物

放尿管或是用馬眼棒都可能弄傷攝護腺或尿道，導致射精出血。如果有此類型病史或行為，即可能導致。

●護腺癌

極少數的血精症狀是源自於攝護腺癌。

顧芳瑜表示，若是因射精過度造成血精，建議停止性行為2週至1個月，讓黏膜自然修復即可，不需藥物治療，頂多補充營養。如果是因發炎造成，引起尿道或攝護腺發炎，則需要以抗生素完整治療，治療期間也建議停止性行為。若是因外來物造成，只要將外來物取出後約1至2週就會自然恢復。不過顧芳瑜也強調，如果有任何疑慮，仍建議親自就醫檢查最安全。