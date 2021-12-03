高雄巿議員宋立彬3日率岡山區大遼里近百位民眾到議會拉白布條抗議節能公司違法收置大量營建事業廢棄物，甚至露天焚燒製造空汙。並向巿長陳其邁、議長曾麗燕遞交陳情書，要求各局處依權責開罰，廠商也要在3個月撤廠。

「政府無能、縱容廠商」大遼里民群情激憤，守護大遼自救會江姓召集人表示，該廠商於2017年設廠，廠區內堆置大量營建事業廢棄物，從設廠到現在3年多，已發生過多達10次以上火災悶燒，更曾在2018年悶燒長達數十天。

民眾指出，廢棄物大量堆放產生的惡臭令人作噁、頭痛，周遭住戶無法呼吸到乾淨空氣，整日只能緊閉門窗，甚至本來兒子想回來住也住不下去，孫子聞到就會問，怎麼這麼臭，向高雄市政府1999及各局處反映，也石沉大海。

守護大遼自救會提出3項訴求，包括1、禁止廠商透過工輔法變更土地使用分區非法變合法。2、會同里民成立公安小組調查該廠不法之處，逕依各局處權責開罰。3、要求廠商3個月內撤廠。