政府發放五倍券振興經濟還可做公益，台中市長盧秀燕於3日國際身心障礙者日，到太平區「十方之愛─共好咖啡」門市，拿五倍券購買身障學員製作的防疫組合和甜點，送給育賢非營利幼兒園小朋友們，呼籲外界支持弱勢團體產品，以行動力挺身障朋友，讓愛流動。

盧秀燕參觀「十方之愛─共好咖啡」，見身障學員製作純天然洗手液，稱讚「很清香！」是防疫期間的必需品，並極力推薦學員烘焙的麵包，當場拿出5000元振興券，購買洗手慕斯、洗碗精、防蚊液及檸檬蛋糕，送給育賢社宅旁非營利幼兒園學童們分享。

「十方之愛」為台中購物節優惠店家，盧秀燕因消費5000元，可兌換3倍抽獎組數，她當場將消費金額登錄台中購物節APP，以行動力挺台中經濟，盧開心地說，做公益還能參加台中購物節抽獎，一舉兩得。

設置太平區育賢社會住宅1樓，「十方之愛─共好咖啡」社區服務站總面積約100坪，除做為身心障礙者的日間托育，另有十方學員職訓、發揮所長的空間，教授學員學習烘焙、沖咖啡，除學習一技之長，也促進社會參與。

十方啟能中心指出，小作所的手工麵包每日限量，民眾來這喝咖啡、吃點心，享受悠閒時光；今年受新冠肺炎疫情，影響弱勢團體營業收入及獲捐銳減，農曆春節將屆呼籲外界付出愛心，購買身障學員產品。

社會局指出，台中市目前共有25處身障學員的小作所和17處身障日照，另梧棲三民段社宅，預計在今年底開辦第2處、設置於社宅內的身障服務據點，未來仍將持續開發更多據點，落實身障服務社區化並就近照顧。