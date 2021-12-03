毛寶（1732）3日舉行線上法說會，毛寶總經理陳逸弘指出，今年前三季因為疫情影響實體通路銷售，加上原物料價格上漲影響獲利，不過疫情趨緩後，清潔用品需求回溫，因應消費者需求變化，將推出包括運動清潔等一系列功能型新品，擴大競爭利基。

毛寶去年合併營收6.2億、EPS0.91元，不過今年前三季營收3.6億、EPS0.38元均不如去年同期。陳逸弘指出，今年4月，市場需求穩定，並沒有太大波動，5～7月疫情爆發後，實體賣場採取管制措施，消費者減少外出，同時又是夏季防蚊的大檔期，因此營收受到了影響。

近期疫情解封，9～10月以來活動日趨正常，清潔用品需求回溫，毛寶也持續開發運動衣物專用洗衣精，並配合運動賽事推廣，此外還有貼身衣物手洗精、PM2.5系列洗衣精、小鹿山丘長效防蚊系列、商用領域專業清潔劑等，明年將會推出一系列提供功能型商品。

國際原物料價格上漲，也衝擊毛寶毛利，陳逸弘表示，成本、運費都在提升、供應鏈變動等議題，公隨時密切關注、滾動式檢討，提前作出因應，提高原物料的安全庫存，確保供貨無虞，同時參與政府擴銷市場，獲得資金挹注和節稅效益。

此外，近年通路因為併購有較大的變化，除了調整通路資源的配置外，也在在產品包裝設計做精進，確保品牌在通路上的競爭優勢，爭取好的議價能力條件。