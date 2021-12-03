世界衛生組織（WHO）今天表示，Omicron變異株恐造成確診病例數攀升，亞洲太平洋國家應該強化醫療照護能量，並為民眾全面接種疫苗，做好應戰準備。

路透社報導，Omicron變異株最初是上個月在非洲南部發現，被世衛列為「高關注變異株」(variant of concern)，科學家仍在蒐集數據以確定它的傳染性，以及所引發的病情嚴重程度。

目前已有至少20多國通報出現Omicron變異株病例，本週也在亞洲現蹤，包括澳洲、日本、韓國、新加坡、馬來西亞和印度都通報了確診病例。多國政府限縮旅遊規定因應。

WHO西太平洋區域主任葛西健在視訊新聞簡報會上表示：「邊境管控能爭取時間，但每個國家和社群都必須為新病例數激增做好準備。」

葛西健表示：「大家不應只依賴邊境管控措施，最重要的是為這些具有潛在高傳染性的變異株做好準備。根據目前所獲資訊，準備的方法無須改變。」

他說，各國必須善用防治Delta變異株所獲經驗；並呼籲為弱勢群體全面施打疫苗，同時採取戴口罩和保持社交距離等防疫措施。

澳洲儘管對國際旅客祭出禁令，今天仍傳出Omicron變異株社區傳播病例，美國昨天也在5個州發現本土個案。