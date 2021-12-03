2021開放國會論壇將於今日閉幕，國內外嘉賓共同簽署聯合聲明，表達對堅守民主自由、共同對抗錯假訊息、加強相互交流的共同承諾與決心，並呼籲開放社群應增進對台灣的支持與合作。

聯合聲明指出，強化國會在面對本次論壇所聚焦各項開放政府核心挑戰之作為，諸如政府資訊透明、公民空間、後疫情時代之應處及復甦等；同時，在台灣行政及立法面更廣泛地納入公民社會組織來共同面對這些挑戰。

此外，提升對國際性及區域性內少數民族的打壓的關注，在重大改革的執行、監督及普遍人權的保護上，確保原住民族、少數民族與受邊緣化群體的參與，並包括女性、青年、多元性別族群、及身心障礙者等。

透過推動各項開放國會行動，強化民主體制，以具體應對認知作戰及錯假訊息散播等各種企圖破壞民主之影響力作戰。汲取各方夥伴經驗，建立區域及國際間立法網絡系統，共同推動深化民主之各項計畫。

聲明強調，各方秉持共同價值，攜手台灣及區域夥伴倡議立法透明之餘，尚須意識到民主正遭遇前所未有的考驗。我們對於亞太地區民主倒退以及威權體制擴張的現況深感憂心。疫情衝擊導致國際間閉鎖，促成民粹主義對公民自由及民主治理的戕害。台灣在威權體制威脅之下展現出韌性，是共同鞏固區域與國際間民主價值的盟友。

秉持開放政府原則的核心精神：透明、問責、參與及涵容，我們呼籲開放社群應增進對台灣的支持與合作。值此疫情衝擊、威權體制趁勢侵害新興民主國家、加劇貧富不均及社會分裂之際，國際社群更應攜手台灣及相同處境之盟友，共同追求及捍衛民主治理、和平、人權及法治等普世價值。