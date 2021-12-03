美股雖然在周四收高，然港股仍在亞洲主要股市上漲情況下低開，多數時間低走，收盤時收窄跌幅。滴滴出行在美股的下市，讓投資人感到恐慌，引發對科技巨頭的拋售。

周五香港恆生指數收跌22.24點或0.09%，為23766.69點。國企股(H股)跌50.91點或0.60%，為8455.45點。科技指數重挫1.53%。

叫車公司滴滴出行正式宣布，將從美股下市，並尋求在港股上市。滴滴被認為屈服於中國間管單位的壓力，擔心數據安全性，因而宣布下市。香港一券商分析師認為，這顯示監管單位對科技公司特別是網路應用巨頭，其監管力道將持續加大。

阿里巴巴和嗶哩嗶哩分別下挫3.5%和6.8%，股價分別報118.3港元和454.4港元，都來到新低。騰訊跌2.7%，美團跌2.8%。

中國奧園跌11.9%，報0.24港元。該房地產公司因信用評級遭下調，債券持有人紛要求償付款項。該公司在周四晚間表示，正努力連同顧問落實補救計畫。