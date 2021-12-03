台積電(2330)董事長劉德音持續看好台灣半導體下一個十年成長，並預期未來10年將感受到真實與虛擬世界結合，擴增實境（AR）未來可能取代手機，虛擬實境（VR）可能取代電腦（PC）。

劉德音今天應邀出席李國鼎紀念論壇，演講「立足台灣放眼全球、半導體產業的下一個十年」。

劉德音表示，地緣緊張局勢可能造成短期影響，不過最好的技術、製造及經濟生態運轉是半導體未來決勝因素，台灣應可帶動全球半導體邁入更精采10年。

劉德音指出，元宇宙硬體需求已經發展多年，未來10年將會感受到真實與虛擬世界結合，擴增實境（AR）未來可能取代手機，虛擬實境（VR）可能取代電腦（PC），像現在手機普及，重量、體積及解析度感測器都相當重要，會推動半導體創新跟進步。

劉德音表示，經歷疫情，人類生活有很明顯改變，世界更加速數位化，遠距工作、學習、電商及共享經濟，這些原本要10幾年進化，在短短1年就進入人們的生活，半導體發揮作用。未來對運算速度跟效率提升都會有更多需求，先進技術與3D封裝技術必須齊頭並進。

劉德音指出，半導體的成長將會高於電子產品市場2倍以上，預期2030年全球半導體產值可望達1兆美元規模，並推動3兆至4兆美元的電子產品市場成長。

劉德音表示，世界對半導體需求仍會持續增長，台灣在這重要產業中占有穩固領導地位，地緣緊張局勢，可能對短期有影響，不過長遠看，最好的技術、製造及經濟生態運轉將是半導體未來決勝因素，相信台灣應可帶動全球邁入更精采的10年。