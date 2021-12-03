記憶體廠旺宏(2337)董事長吳敏求今天表示，記憶體需求將持續擴大，市場將繼續成長，預期3D NAND Flash(儲存型快閃記憶體)將取代DRAM成為市場主流，也認為創新會持續擴大NOR Flash的應用。

旺宏董事長吳敏求今天出席李國鼎紀念論壇，演講「快閃記憶體之現況及未來」。

吳敏求表示，包括人工智慧(AI)、邊緣運算、5G及汽車電子將帶動大數據洪流，對記憶體需求增多。目前記憶體市場以動態隨機存取記憶體(DRAM)為大宗，不過3D NAND Flash擁有最高密度及最低製造成本，預期未來可能成為記憶體市場新主流。

吳敏求指出，大數據與人工智慧對於使用記憶體的需求與規格，改變了記憶體既有的角色。記憶體將由以往在幕後擔任資料儲存的角色，走向幕前成為協助運算，最終實現儲存及運算一體的表現。

吳敏求表示，先進半導體製程技術，讓2D儲存型快閃記憶體及編碼型快閃記憶體(NOR Flash)跨越無法微縮的障礙，進入3D記憶體，促使容量持續增加，帶動NAND Flash與NOR Flash成長。

旺宏董事長吳敏求預期3D NAND Flash(儲存型快閃記憶體)將取代DRAM成為市場主流；NOR Flash方面，吳敏求表示，NOR Flash需求不會萎縮，創新會持續擴大NOR Flash的應用量。