兆豐金(2886)旗下兆豐銀行最近參與新創及支持綠能產業融資頻傳捷報，由兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行之尖點(8021)新台幣10億元聯貸，短短兩個月時間即籌組完成，110年12月3日完成簽約。

該案除由兆豐銀行主辦之外，另有富邦、合庫、華銀、玉山、中國信託、東亞、上海商銀及土銀等計9家銀行共同參貸，參貸踴躍，超額認購1.7倍，最終以新台幣10億元順利籌組。

尖點科技專精於印刷電路板(PCB)精密微型鑽針之研發與製造，以自有品牌Topoint行銷全球，於台灣及上海均有設廠，為全球排名頂尖的鑽針製造公司，受惠於物聯網、5G及AI人工智慧等發展帶動PCB產業動能，鑽針需求亦隨之成長，110年9月合併營收逾新台幣3.57億元，較109年同期增加30.6%，再創單月新高，110年前三季累計合併營收則達新台幣27.66億元，較同期增加29.7%，營運獲利亮眼，尖點科技看好產業前景增加資本支出，計畫111年上半年可再增加300萬支鑽針產能，營運前景可期。

兆豐銀行支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，目前融資金額已逾新台幣6500億元；為協助政府與顧客達成碳排轉型目標，攜手綠能客戶舉辦「淨零轉型兆豐同行」系列ESG講座，以強化推展綠色金融之實力與影響力。