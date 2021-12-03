高嘉瑜遭男友林秉樞施暴卻衍生案外案，太陽花青年李柏璋遭踢爆動用網軍在PTT帶風向幫林秉樞洗白，並抹黑高嘉瑜與前任男友馬文鈺，民進黨立委何志偉卻喊話要求關掉PTT，讓鄉民全炸鍋，痛批被抓到的全是民進黨網軍，卻怪罪到PTT頭上，邏輯根本壞死。
何志偉今(3日)受訪時，為高嘉瑜抱屈，並痛批林秉樞就是一隻蟑螂，頭砍掉了身體還是會動，話鋒一轉卻突然將矛頭對準PTT，嗆「PTT真的應該關掉了」。
PTT鄉民看到後一面倒噓爆何志偉，目前已有數百篇討論文，痛批至今被抓出來3000個網軍帳號全都是民進黨的，竟然還想牽拖給PTT：「綠蟑螂爬滿地，然後說要燒掉房子」、「自己在野就說PTT是民主聖地，執政被監督就說要關掉」、「我覺得陽信應該先關」、「從當年的正義鄉民直接被抹成中共同路人」、「跟張敦量拿球棒打人，然後說要禁帶球棒一樣蠢」、「笑死，為什麼不是抓出網軍，而是關掉PTT」、「恐怖情人，得不到對方就要毀了他」、「白話翻譯就是PTT已經沒用了啦」、「當年靠PTT全面執政，現在翻臉不認人」、「不愧是塔綠班邏輯」。
更有人翻出何志偉過去與林秉樞的開心合照，嗆「志偉公子，您不認秉樞了嗎？秉樞好可憐，瞬間就被拋棄了耶，好啦我知道何志偉一定會說跟你不熟」。
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