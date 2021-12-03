行政院長蘇貞昌是否有意捲土再戰總統？他今天在立法院備詢時，二度被詢問這個問題，他均以律師蕭雄淋所寫的詩來回應，強調「昔年壯志已成風，半世逐名半世空，今日始知抬眼望，閒雲睥睨最高峰。」他說，「我答的話境界都有，意志清楚，意思明白，請委員多多琢磨。」

行政院長蘇貞昌今赴立院報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」編製情形並備質詢。由於四大公投案即將投票，因此，國民黨立委賴士葆質詢時詢問，「下個會期你還會再來嗎？」蘇貞昌說，「孔子毋收隔夜帖，誰知道下一分鐘會發生什麼事。」

賴士葆表示，為了拚公投，蘇貞昌整天飛來飛去，寧願違背行政中立也要四處宣講，「之前我問你想不想選總統，你說不會癢了，但我看現在又開始癢了，會不會想要參加2024總統？」

蘇貞昌說，就以詩人絲柏客的詩詞集來說，「昔年壯志已成風，半世逐名半世空，今日始知抬眼望，閒雲睥睨最高峰。」

賴士葆詢問，這意思是說明天的事情很難說？蘇貞昌回應，「這首詩跟不會癢比較接近，跟明天的事不一定不太一樣，比較像是在說心境。」

國民黨立委傅崐萁質詢時則先詢問，「你是哪一國的行政院長？」蘇貞昌表示「中華民國」；傅崐萁又問，「你是不是中華人民共和國的行政院長？」蘇貞昌回應「那是我們的敵對國家」；最後傅崐萁追問，「那你是不是台灣人民共和國的行政院長？」蘇貞昌直接回說「沒有這個名稱的國家。」

傅崐萁接著就說，目前世界軍事態勢有很大轉變，過去美國靠著核子武器、防空飛彈獨霸全世界，現在隨著隱形戰機、極音速飛彈出現，這個態勢已被打破，狀況變成美國打得到中國，中國也打得到美國，當互相都打得到，就沒有人敢輕啟戰爭，因為這會變成互相毀滅，所以台灣要有認知，沒有一個國家會為了台灣來出兵交戰。

傅崐萁表示，目前國際預估到2027年，中國的經濟實體將超過美國；再過15年，到底美國軍力強還是大陸軍力強，很難說了。因此，在這樣的現況下，台灣對於中國經濟如此依賴，一旦發生戰爭，也不會有任何國家來救台灣，執政者不該讓國民去面對戰爭。

接著傅崐萁就詢問，「院長，你現在不會想再選總統了是嗎？」蘇貞昌沉默未多說。當傅崐萁追問，「院長，你現在應該沒有在想再選2024總統了是嗎？」他才表示，「我套一句絲柏客的詩來說，昔年壯志已成風，半世逐名半世空，今日始知抬眼望，閒雲睥睨最高峰。」

傅崐萁詢問，這代表自己已經登上最高峰，不會再選總統了是嗎？蘇貞昌回應，剛才已經談得很清楚，已經用絲柏客的詩來答覆了，「我答的話境界都有，意志清楚，意思明白，請委員多多琢磨。」

傅崐萁表示，既然如此，蘇貞昌就更該為台灣這塊土地守護，讓子弟們不要因為政黨的意識形態而上戰場，有智慧的盡快化解兩岸爭端，「堅持我們是中華民國，沒有所謂的台獨與台灣共和國，兩岸衝突就會瞬間降低。」

「我倒覺得你分析的，與我觀察到的正好相反。」蘇貞昌說，傅崐萁的論調與國台辦的想法很像，但現在世界很多國家，反而是很關注台海的和平與安全。