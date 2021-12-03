1名女網友日前在Instagram發現1名女子PO文說「想賺錢、愛喝酒妹妹找我，包養傳播什麼都有，保密到底不用怕」，女子還不斷用文字勸說女性「與其整天被男人欺騙感情，不如來找我」、「整天依靠男人真的沒用」，讓女網友看傻眼，笑說「包養不就是依靠男人嗎？」其他網友也留言說「教育真的很重要」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她日前在Instagram上發現1則公開的限時動態，1名女子PO出自拍照後並附註上文字「我這個人講話比較直接，想賺錢、愛喝酒妹妹找我，包養傳播什麼都有，保密到底，不用怕，有心都來密我，與其整天被男人欺騙感情幹嘛的，不如來找我，我讓你賺錢，講個實在的...我自己不賺都給你們，有沒有心而已，整天依靠男人真的沒用。」

1名女子在Instagram上PO文說「想賺錢、愛喝酒妹妹找我，包養傳播什麼都有，保密到底不用怕」，女子還不斷用文字勸說女性「與其整天被男人欺騙感情，不如來找我」。（翻攝自Dcard）

該則Instagram動態讓原PO看傻眼，截圖後放在Dcard上分享，標題提到「快樂泉源－看+9妹限時」，內文說「包養不就是依靠男人嗎？現在做傳播都喊這麼大聲的？」

其他網友紛紛留言說，「看起來比較像詐騙，不是在徵包養或傳播」、「+9妹的想法我們平常人是沒辦法理解的」、「所以說教育真的很重要」、「超好笑，希望她的中文可以再好一點」、「好好笑，卡一個從哪裡可以看到這種限時」、「截圖直接報警了吧，她當法律是裝飾品？」