台中市腸腸久久協會推出「腸腸久久、常在我心」智慧整合衛教平台，中國附醫大腸直腸外科主任柯道維（右）與主治醫師黃晟瑋（左）以及病友小美共同呼籲民眾癌症治療過程中，可透過智慧整合衛教平台了解相關資訊。（馮惠宜攝）

台中市腸腸久久協會在中國醫藥大學大腸直腸外科醫師指導、協助下，推出「腸腸久久、常在我心」智慧整合衛教平台，採[email protected]平台、提供全圖文式衛教資訊，希望可以讓更多民眾透過手機就能獲得正確的衛教資訊，避免病友因恐懼或錯誤認知延誤治療、枉送性命。

「腸腸久久、常在我心」智慧整合衛教平台，是透過國人熟悉的社交軟體Line，配合「全圖文式衛教資訊」，民眾只要掃描QR CODE，就可以透過互動方式、即時獲得包括疾病知識、腸癌用藥、手術方式、傷口照護以及飲食等重要且正確的資訊。可避免再有腸癌患者因錯誤訊息、錯失最佳治療時機。

中國附醫大腸直腸外科醫師黃晟瑋指出，臨床觀察發現、延誤腸癌患者最常見的有3怕、2錯，「怕造口」、「怕開刀」、「怕化療」以及錯把食品當藥品、錯將偏方當藥方。他印象中曾經有一名40多歲的黃金單身漢，被診斷為三期腸癌，因擔心手術風險，捨正規治療採民間自然排毒療法，每月花費10～20幾萬，一年後腫瘤惡化，穿出肚皮、肚破腸流被送進急診，一個月後抱憾離世。

中國附醫大腸直腸外科主任柯道維強調，癌症治療走向精準治療，同病不同治，對於民眾擔心手術後心無法保留肛門，需要終身與「人工肛門」為伍，他以中國醫藥大學團隊約95％患者術後可以保留肛門治療成果，要癌友對自己跟醫師要有信心。

50歲的病友小美（化名）也現身說法，她4年前因嚴重腹痛確診為三期腸癌，輾轉尋求柯道維治療，經手術切除腫瘤，術後服用口服化療藥物，一年前抽血發現CEA（癌胚抗原）異常，進一步檢查發現肚臍附近又長了一顆1、2公分大的腫瘤，經建議採放射線治療，目前腫瘤已消失，持續接受標靶、化療，小美說，她相信西醫、相信看得到的數據，也相信醫師，她也呼籲病友透過正確的知識，讓自己走向治癒之路。