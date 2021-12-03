馬來西亞衛生部長凱里今天表示，馬來西亞在一名外籍學生身上驗出首起COVID-19變異株Omicron感染病例。

路透社報導，馬來西亞衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）說，世界衛生組織（WHO）11月24日宣布Omicron為高關注變異株後，當局重新檢驗先前的陽性樣本。

凱里說，這名19歲的女子是在11月19日經新加坡抵達馬來西亞時檢出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應。她沒有症狀，先前已接種過疫苗，隔離了10天於11月29日出關。

在她隔離前，與她共乘車輛的另5人，採檢結果都呈陰性。

凱里又說，這名學生稍早的採檢樣本確認感染Omicron後，當局要求她與8名親密接觸者進行進一步的檢驗。

馬來西亞本週暫時禁止來自8個非洲南部國家的旅客入境，這8個非洲南部國家通報出現Omicron，或被視為有高風險感染Omicron。鄰國新加坡昨天證實有兩起境外移入的Omicron確診病例。

凱里今天說，馬來西亞將立即實施進一步限制措施，包括對自新加坡入境且已接種疫苗的旅客進行額外採檢，他們目前獲准入境馬來西亞時免隔離。