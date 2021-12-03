歐洲聯盟公共衛生機構今天表示，未來幾個月內，歐洲一半以上的COVID-19感染病例可能都是Omicron變異株，但迄今沒有出現重症病例。

路透社報導，此估計可能讓Omicron比Delta更具傳染力的初步資訊更可信。在Omicron之前，Delta被視為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）主要變異株中傳染力最強的。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）表示：「根據ECDC的數學模型，有跡象顯示，未來幾個月內，Omicron可能導致歐盟和歐洲經濟區（EEA）一半以上感染病例。」

歐盟和歐洲經濟區包括27個歐盟成員國以及冰島、列支敦斯登和挪威。

迄今尚無關於Omicron傳播性的確切證據，但世界衛生組織（WHO）防疫專家范科霍芙（Maria van Kerkhove） 昨天表示，世衛預計幾天內會取得相關數據。

法國政府首席科學顧問戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）昨天表示，Omicron可能會在明年1月底前取代Delta的地位。

根據ECDC，歐洲迄今通報79例Omicron變異株感染病例，這些病例有半數沒有症狀，另一半僅出現輕微症狀，沒有重症、住院或死亡病例。

ECDC表示，而在有年齡和接種資料的案例中，大多數感染者年輕且已完整接種，為身體健康的旅客。Omicron變異株上月首度在南非現蹤。

ECDC主任艾孟（Andrea Ammon）在聲明中說：「那些尚未接種或未完成完整接種的人必須盡快施打疫苗，40歲以上民眾則有必要施打追加劑。」