針對中選會宣告罷免案成立，立委林昶佐3日表示將正面迎戰報復性罷免。（姚志平攝）

對於罷免案二階段連署過關，立委林昶佐今（3）日下午出面表示，會正面迎戰，把目標設定在投票階段，守住中正萬華，既定工作不會受到報復性罷免的影響。

無黨籍台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案第二階段連署，中選會今下午公告通過，訂於明年1月9日投票。對此，林昶佐下午出面首訪表示，他會正面迎戰態度全面迎戰，未來會按照既定的計畫跟步調，呼籲選民站出來投票，有信心可以守住中正萬華。

林昶佐表示，在罷免團體補件的時候，他就認為罷免團體不會善罷干休，所以他會採取正面迎戰態度，並按照既定的工作進行，部會受到報復性罷免案影響，

就已經對外說明會採取正面迎戰態度，不過既定工作也不會受影響，例如下午與波羅的海三小國國會議員簽署「開放國會聲明」，昨天晚上也參加美國總統拜登所舉辦的民主峰會，這是台灣的國際契機。

林昶佐說，影響台灣至關重大的四大公投將在12月18日舉行，他原已規畫投入多場公投宣講，希望能創造更多的對話與溝通。當然，在中正萬華更重要、也是他與團隊的第一要務，就是疫情衝擊過後的在地振興；這段時間，全國民眾都看到萬華堅韌的在地力量，許多振興活動會陸續登場。這些工作都不能被干擾，不會因為面臨報復性罷免而被影響。

林昶佐強調，他們早就知道，發動的一方不會善罷甘休，他早已公開表示，會正面迎戰，接下來直到1月9日投票當天，包括既定的工作計畫，他都會全力以赴，希望所有朋友能和他站在一起，守住中正萬華，終止惡戰。