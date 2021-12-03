隨著升息預期快速反應，加上新種病毒的影響逐漸明朗，台股自前一周的大跌迅速扭轉頹勢，本周周線K再度向上收紅，全周上漲327.75點，漲幅1.89%，周五指數收在17697.14點，單周日均量3578.42億元。回顧11月台股表現，在美股的帶動以及科技股回神之下，指數月線連兩個月收紅，單月上漲440.35點，漲幅2.59%，指數最高曾觸及17986.18點，為7月歷史高點以來的波段新高。

三大法人方面，本周外資與投信聯手站在買方，外資買超180.18億元，投信買超16.69億元，自營商則提款54.16億元，三大法人合計回補台股142.71億元。至於11月單月法人資金動向，則是外資獨愛台股，單月回補218.60億元，本土法人則雙雙站在賣方，三大法人11月合計買超台股101.58億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本周台股能快速出現彈升行情，主要是由於市場對於美國聯準會加速縮表與提前升息已有預期，加上新種病毒的影響性逐漸明朗化，金融市場對於疫情的利空消化速度也相較過去加速，且就過去兩年來看，疫情所造成的終端市場供不應求，對台廠供應鏈反而為正面幫助，讓前一周的回檔成為市場逢低買進的時點。

外資動態也是明年值得留意的部分，葉獻文說明，截至11月底外資在集中市場賣超逾5400億元，已經連續兩年大幅度賣超台股，不過，賣超的理由並非看壞台股基本面，反而是因為台股近兩年表現亮眼，而國際法人資金在台股上張後又配置必須維持一定比例的權重，才會站在賣方做調節。由於外資已經連兩年站在賣方，明年見到外資回補的機率相對提升許多，一旦外資回頭，屆時將成為台股資金面相當有利的因素。

另外，葉獻文指出，目前台股近一月單日均量約在3500億元，且科技類股的成交比重也維持在6成之上，配合國際市場包括美股等多頭持續上攻，據統計，美國個人支出連續3個月呈現月增，超額儲蓄高達2.7兆美元，將成為後續支出持續成長的動能，這些因子皆有利於台股作夢行情延續，預期具有題材、前景、能見度、規格升級的類股與個股，表現將能優於大盤走勢，進而吸引資金持續參與這波作夢行情至明年第一季。

葉獻文認為，明年不論科技股或傳產族群皆有值得留意的題材，科技股可以鎖定半導體、網通、電子零組件等具有實質成長前景的族群，傳產則以紡織、製鞋、電動車為主，短線亦可留意隨疫情影響淡化後的航空族群表現。