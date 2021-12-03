台灣醫療科技展本周登場，超過800多家國內外相關企業參展，吸聚投資人目光。法人指出，近年數位醫療發展風起雲湧，成為最活躍的次領域，雖然今年來飽受通膨等因素干擾，但是在AI人工智慧技術與新冠疫情的驅動下，未來漲勢可望再起。

今年的台灣醫療科技展吸引全球頂尖大廠參與，包括：基因定序龍頭illumina、器材設備供應商西門子、羅氏和3M，以及微軟、英特爾與國內電子業巨頭等，參展規模再創新高，凸顯數位醫療正成為未來產業發展大趨勢。

根據動脈橙產業智庫調查，今年1~10月，全球健康醫療產業的早期投融資金額達1054億美元，其中，數位醫療占231億美元，較去年全年成長140%，超越傳統生物製藥，成為最活躍的次領域。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，數位醫療結合AI人工智慧、雲端大數據、遠距服務、基因體學、生命科學等技術，提供精確的診斷和完善的照護、提高治療成效、減少醫療浪費、降低醫護負擔，所以市場接受度大幅提升，並吸引創投資金進場卡位。

雖然今年來飽受通膨壓抑，相關的醫療科技類股股價承壓，MSCI醫療保健科技指數累計下跌26%，但常李奕翰認為，在AI人工智慧技術與疫情反覆肆虐的催化下，將加深數位醫療服務的需求，待市場恐慌消散後，未來多頭可望重啟，本波回檔將是不錯的進場布局機會。

以第一金全球AI精準醫療基金而言，前5大持股包括:DexCom Inc屬美國醫療保健設備與用品，Agilent Technologies屬美國生命科學工具與服務，Lonza Group AG為瑞士生命科學工具與服務，Intuitive Surgical I為美國直覺外科公司，CryoPort Inc美國醫療保健設備與用品。