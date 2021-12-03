鮮活果汁-KY(1256)11月合併營收新台幣1.99億元，較去年同期減少13.89％，前11月合併營收43.28億元，為歷史同期新高，年增率35.71％。

鮮活11月合併營收1.99億元，較去年同期減少13.89％，主要原因為通膨疑慮，消費市場信心不足，加上11月份因新冠肺炎疫情影響多個省分，對人員流動與消費場域進行管控，以致餐飲市場整體銷量低於預期。然累計1-11月合併營收43.28億元，年增率35.71％，係受益於新產能規模經濟效益，與公司在口感顆粒系列產品的銷售量提升下，仍為歷史同期新高表現。

鮮活表示，雖第二季起口感顆粒系列產品出現市場競爭機制，然公司挾產品創新與價值鏈升級，以期中國大陸疫情趨緩、整體餐飲產業規模逐步增長與食安法規趨嚴促使產業秩序重整，公司仍保有市場領先者地位。

鮮活進一步表示，公司仍秉持專注於新產品研發、提高智能化生產體系與溯源管理，由於消費者更在意的是產品的新鮮及健康程度、果肉含有量等面向，鮮活也將會逐漸重組產業鏈，已建置完成的自動倉儲系統，將會扮演重要角色。

展望全年，鮮活超前佈局新產能規劃，已形成供貨保證，目前昆山、廣東與天津三座廠總產能每年可達13萬噸。