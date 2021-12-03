新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心2日宣布，開放公費疫苗第3劑追加接種，在7月2日前已完整接種2劑疫苗、且滿5個月者，皆可接種莫德納疫苗0.25cc作為第3劑追加劑，新竹縣約有1300人符合資格，縣府規畫12月8日至15日期間，於縣內23家醫療院所提供第3劑莫德納施打服務。

新竹縣長楊文科呼籲，今年7月2日以前完成2劑接種的民眾，無論先前施打的廠牌，均可接種莫德納疫苗0.25cc作為追加劑，可透過追加劑專診的醫療院所預約接種，不須再到平台登記。

第3劑追加接種服務對象為1到3類對象，包含醫護、防疫工作人員、第1線高感染風險的工作人員及因公出國人員，其餘符合間隔的民眾，也可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種。

新竹縣共有11家診所、12間衛生所提供追加劑接種，未來也將視民眾接種需求，逐一再開放更多專診施打。新竹縣衛生局也呼籲，完整接種疫苗可增加保護力，也呼籲尚未接種任何疫苗的民眾盡速接種，民眾仍須做好戴口罩、勤洗手、維持社交距離的防疫措施，共同防疫。