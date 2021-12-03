小琉球如今1房難求，最後1間住宿1晚要價2.4萬，網友震撼。（圖／本報資料照）

辛丑正科小琉球三隆宮迎王祭今（3日）登場，活動舉行至9日共7天，吸引不少遊客前來參與，有網友在訂房網站看到，小琉球當地住宿幾乎銷售一空，僅剩的一間住1晚要價約2.4萬，「國旅是不是要大爆發了？」。對此，有知情網友透露，如今正是屏東迎王祭，訂房本來就訂不到。

三年一度的屏東迎王平安祭，小琉球三隆宮迎王祭今日登場，活動為期1周到9日，為3個迎王中的壓軸場，活動期間，吸引不少遊客前來朝聖，交通船運業者也會每日加開班次，以運輸旅客。

網友看小琉球住宿1晚要價2.4萬，當地人釋疑。（圖／翻攝臉書爆料公社二館）

1名網友在臉書社團爆廢公社二館發文，他在訂房網站上查詢小琉球住宿資訊，未料12月4日、5日期間的房間幾近售罄，最後一間住1晚也要價約2.4萬，且從圖片上看，該房間提供1張加大雙人床附陽台、木地板、小巧的床頭櫃，整體乾淨簡約，但並非高級飯店；住1晚的價格需要2.4萬，也讓原PO驚呼「國旅是不是開始大爆發了？」。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「這是廣告手法吧，通常是已經沒房間了，飯店就會把價錢調很高，讓你不會去訂房，而且還可以達到打廣告的目的」、「真的是海撈一票」、「一房難求啊」、「這是故意不讓訂房的吧？」、「夭壽，看到這價錢，不是我這窮人能敢想像的」、「原來旅遊那麼貴 」。

不過底下留言不泛有當地人絲毫不意外，「小琉球迎王季，訂房本來就訂不到」、「因為小琉球有迎王季的活動阿，相對的價位會比較高」、「小琉球迎王啦！全都客滿了」、「迎王的關係，不要想太多」、「迎王開始了」、「房間很早就掃光了」。