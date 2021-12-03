旗下擁有金悅軒、金苑、金粥到等餐飲品牌的金悅軒餐飲集團，在站穩公益路一級戰區之後，看準七期商辦大樓林立，每天上班與洽公人潮估計超過1萬人，金悅軒集團嗅到了龐大的餐飲消費商機，旗下的「金苑茶餐廳」12月正式插旗七期「鼎盛BHW」商辦大樓3樓，打造金苑鼎盛店。

金悅軒副總經理林家綸表示，集團董事長羅文貴因為本身熱愛港、澳美食，茶餐廳更是香港的庶民美食，不僅價格樸實，更是男女老少飽餐的日常選擇。為了讓商辦林立的七期白領上班族，也能夠品嘗道地港澳口味美食，與來自香港的主廚們聯手策劃金苑二店。

林家綸進一步表示，金苑茶餐廳位在鼎盛BHW商辦大樓3樓，營業面積達90坪，共規劃了94個座席，另有一間可容納10人的包廂，適合全家聚餐與商務開會用餐。簡約且明亮的用餐環境，吧檯也能夠直接看到燒臘師傅俐落傲人的刀工技術。

林家綸強調，金苑茶餐廳由金悅軒黃志龍主廚團隊領軍，平民價格就能享受高水準餐點，除了保留傳統好味道，注入主廚創新能量，遵循經典與別具匠心的火花碰撞，讓傳統香港味在商辦大樓飄香。

特別推薦金苑「鎮店四寶」蘿蔔絲酥餅、奶皇流沙包、雪山叉燒包及金苑蝦餃皇，都是招牌港點。除了經典港式點心之外，港式蒸飯、粥品、湯食等，正統茶餐廳的招牌經典菜餚都有；招牌熱炒-XO醬蝦球炒一丁，當香港泡麵遇上大廚手藝，更是人氣料理。

林家綸說，七期商辦大樓裡的白領上班族不少，為了讓上班族能在中午1個半小時的午休時間內用餐，金苑茶餐廳提供3種套餐與近10種外帶餐盒，還可以依照消費者的需求，提供各式餐點形式，跳脫制式化的商辦供餐，搶攻餐盒外帶商機！