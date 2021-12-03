日系連鎖品牌MOS摩斯漢堡進駐台北市西門町開設西門成都店，這是摩斯漢堡在台第300家門市，今年也是摩斯入台30周年，今（3)日開幕的新店象徵摩斯漢堡進入新的里程碑。摩斯漢堡表示，2022年展店目標320家。

引進摩斯漢堡的東元餐飲集團會長黃茂雄表示，西門町原本就是台北的消費精華商圈，今年雖受疫情影響，但如今疫情受控內需回溫，西門町將再次繁榮。黃茂雄指出，摩斯漢堡將持續採用在地食材，提供消費者品嚐多樣風味。

安心食品（摩斯漢堡）始終堅持食安品質，除榮獲全台第一張台灣豬標章認證，更加緊密的與農漁會合作推出多項在地食材，包含以龍虎石斑推出龍虎石斑珍珠堡、蒲燒石斑珍珠堡，深受消費者好評，及以屏東佳冬蓮霧製成口感香醇的蓮霧蒟蒻，近期更與日本獺祭聯名合作，開發南台灣優質鰻魚，推出御品白燒鰻珍珠堡。疫情時期與消費者共體時艱，齊心感謝醫護致贈萬顆米漢堡、幫助農民企業認購鳳梨釋迦、推廣國家公園環境教育，以及捐贈愛心物資予勵友基金會長期資助的弱勢家庭與孩童。

在面對龐大多變的數位消費市場需求，安心食品（摩斯漢堡）旗下已成立安惠資訊股份有限公司，全面提升科技服務轉型，建置多元數位數據系統，帶給消費者安心、便利、優質的服務體驗。目前「MOS Order」App，已串聯四大電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等，提供消費者多元的支付方式，以數位方式深化會員經營，更於近期增設安心取及禮物卡功能，可一次買多樣品項的寄杯跟寄餐服務，禮物卡功能於線上購買轉贈送朋友或企業發放員工福利使用。

面對疫情，安心食品（摩斯漢堡）仍持續於全台各地展店，近期包含古亭店、西門成都店、天母東店、長春松江店、竹北華興店（12月開幕）、豐原圓環店、高雄三民區十全自由店等，亦正式於屏東設立食品加工廠，升級商品創新研發，擴大佈局促進地方經濟發展，提供安心健康美味。安心食品（摩斯漢堡）深耕台灣市場三十年，展望未來透過產地溯源、多元合作展現品牌實力，落實MOS山、海、日（Mountain Ocean Sun）的服務精神，達成「貢獻人類、貢獻社會」永續經營的目標。