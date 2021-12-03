告五人日前拍攝新歌MV。（相信音樂提供）

告五人日前為新單曲〈Live A Little〉MV前往海邊拍攝，過程趣事不斷，原來當天的天氣伴隨風雨，到後來海水開始慢慢漲潮，直到快淹到腳邊才完成拍攝，犬青回想當時情形非常刺激：「大家瘋狂搶時間，因為都很怕我們被海水沖走。」雲安則透露：「浪逐漸打上來的感覺實在是非常驚恐，因為身上背了自己心愛的吉他，很怕跌倒會弄濕。」鼓手哲謙回想驚險時刻，笑說：「拍的當下覺得海浪很溫柔，但海水沖到鼓組跟我腳的瞬間才發現，根本來不及逃，劇組人員馬上一起來搬鼓，先跑再說。」

〈Live A Little〉歌詞寫道「Live A Little，想要什麼就快，不要繼續等待，溜走的都回不來」、「Live A Little，跟著感覺去愛，不要去管節拍，快樂就是答案」，描述把握當下的態度，負責詞曲創作的雲安在疫情肆虐下有所感悟，他說：「在創作的過程中很符合活在當下的感覺，一路上都有不同的風景和避風港，所以就讓直覺帶領我們到更有趣的地方」，哲謙也說：「這首歌我覺得是對各種事物的的珍惜，尤其是身邊那種習以為常的事。」

〈Live A Little〉先前搭配鋪天蓋地的廣告曝光，不論電視、網路和戶外公車或捷運站出口看板都看得到告五人，成功吸引大眾目光，這也讓他們又驚又喜，犬青坦言剛開始看到自己的臉出現在公車上有點嚇到，「接著是一陣興奮感，也驚喜告訴彼此『是我們欸』」！告五人將於12日唱進2021新北歡樂耶誕城，為明年的巡演暖身。告五人專場演唱會明年2月12日台北Legacy起跑，2月19日在高雄LIVE WAREHOUSE，2月27日則在宜蘭高中學生活動中心畫下句點。