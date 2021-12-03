捷克晚宴在屏東，餐點多選用在地食材，賓主盡歡。(屏縣府提供)

《2021捷克在屏東》2日在屏東縣民公園舉辦晚宴，捷克經濟文化代表處代表Mr. Patrick Rumlar與屏東縣長潘孟安共同迎賓，潘表示，雖然全球疫情仍然嚴竣，但患難見真情，感謝捷克在台灣疫苗短缺時捐贈3萬劑疫苗，屏東「投桃報李」，以最熱情回饋協助辦理此次活動，並透過音樂、文化深化雙方交流，讓屏東走向國際。

捷克晚宴設在縣民公園地坑，邀請各國駐台代表及地方政商人士、意見領袖參加，縣府特別將縣民公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白三色燈光，表達歡迎與誠意。

屏東縣民公園今年已獲得國際11座大獎，縣府準備泰國蝦、牛蒡、洋蔥及烏魚子等在地食材饗宴款待各國佳賓，在國際肯定的工業風遺址地景，加上台灣原住民族文化園區原住民勇士舞表演、琉璃珠藝師現場製作，屏東大學、美和科技大學出動親善大使協助接待，屏東產官學通力合作辦好這場盛宴。

在晚宴開始前，潘孟安受訪表示，捷克在台灣人心目中是個古老國家，不論文化、藝術、建設、電影都非常發達，值得我們學習。先前捷克代表來屏東造訪後，雙方相約，雖然在疫情期間無法出國，但可以把捷克文化搬到屏東，為期5天的《捷克在屏東》活動，有音樂、電影、書籍，縣府以辦喜事心情全力協助。

捷克辦事處代表Mr. Patrick Rumlar則感謝屏東縣政府提供這麼好的場地舉辦盛宴，他說，這次為何選擇在屏東舉辦《捷克在屏東》活動，因為有美麗的演藝廳，可以演出捷克音樂；有非常棒的總圖可以展出捷克書籍，歡迎大家周六日可以到總圖戶外生態池欣賞捷克電影《秘藥》。