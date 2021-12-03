黃美珍的新單曲〈無所不在〉，破天荒請來世界排名第二位的台灣羽球男將周天成（小天）助陣MV，黃美珍表示之前就看過周天成比賽實況，「沒想到有天他會來拍我的MV，真是太神奇了」，周天成則表示MV初體驗就獻給黃美珍了，最難忘的是，由於專業球手在比賽時聲響非常大，「當時美珍在前面對嘴時，我們在後面打球，可能速度和力道很有爆炸性，當下就嚇到美珍」。黃美珍則說：「拍攝當下，我有幻想我的頭是西瓜，會不會被球射破？」她處變不驚、克服恐懼跟小天主動邀戰。

新歌由黃美珍詞曲創作，還首次挑戰Rap，創作過程她撞牆撞到哭，苦笑說：「寫Rap比生小孩更難！」所幸在三天內交出Rap詞並且開錄，MV更特別邀請奧運國手周天成現身擔任男主角，兩人緣起於新生命小組教會，當時周天成受邀聽黃美珍敬拜，會後兩人認識聊起來，感覺相當投緣。周天成表示，認識美珍後發現她私底下沒有距離感，「而且非常親切，很為人著想」。

男單世界排名第二位的周天成，是羽球傳奇，他首度接拍音樂錄影帶，覺得新奇獨特，自認在球場上是爆發型的小天，因為帶入球場廝殺時的爆發力，所以拍攝時反而被要求收斂，「導演要我表情、肢體要有適當的情感露出，把比較多的『殺氣』收起來，真的是很難得的經驗」；他也在MV開拍前，在球場上指導黃美珍打球，能被奧運國手教導，真是許多運動迷夢寐以求，美珍心想自己本就會打羽毛球，沒想到幾招下來，黃美珍慘叫：「天啊，光是揮拍我就整個卡死。」