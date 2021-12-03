藻礁公投等四大公投案將在12月18日登場，立委蔡壁如今天表示，依中油預算書指出，中油明年預算書提及明年三接還有二期，共編列521.9億元，要填海21公頃、預備再蓋6座儲槽，她批評，如果再繼續蓋下去，等於對藻礁宣判死刑。

藻礁公投領銜人潘忠政說，民進黨政府花5800萬元、2100場說明會辦大內宣，但連一場聽證會也不願召開，走到公投後，號稱民主又進步的民進黨卻一直用行政不中立的方式，用假消息的方式影響公投與民意，如蔡英文在11月25日宣稱「三接沒有蓋在藻礁上」，但在現場明確看到棧橋就是蓋在藻礁上，經濟部也稱影響藻礁0.4公頃，是誰睜眼說瞎話？

立委陳椒華說，府院不斷宣稱沒有三接會影響轉型，中南部恐怕會多燒500萬噸煤，但明明中火或興達電廠都有環評承諾，府院黨都使用不實消息威脅中南部人，「十分可惡」。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，政府用海管、電力供需、天然氣供應及多燃燒煤等假消息不斷宣傳，平常一個人可能說錯是信口開河、可能是沒知識或搞錯，但此次政府卻是存心欺騙。