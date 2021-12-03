台鐵真的是狀況不斷！今（3）日224車次柴電自強號列車，在下午2點10分停靠南澳站時，竟沒有將9節車廂的車門全部打開讓乘客上下車，就直接駛離車站，導致部分乘客沒能下車，台鐵局對此向行程受到耽誤的乘客道歉，同時將全額退票，並且將進行內部檢討，懲處失職人員。

台鐵宜蘭運務段表示，224車次共九節車廂的柴電自強號列車在3日下午2點10分停靠在南澳站，當時列車長站立在9車的位置開啟車門，陸續有20多名旅客下車，之後列車長與車站的值班人員辦理遺失品交接確認工作。

但一直到要開車時，台鐵人員因疏於確認其他車廂部分車門未開，導致1至6車約有10多名旅客還來不及下車，列車就直接駛離南澳車站，沒能順利下車的旅客立即陸續向列車長反映，經列車長聯繫車站，在新城站引導乘客下車，並由新城站協助安排引導旅客搭乘最近上行177次折返南澳站。

宜蘭運務段表示，這次的疏失造成延誤了77分鐘，台鐵局除了向旅客表示誠摯的道歉，後續也會積極聯繫行程遭到延誤的旅客辦理全額退票，相關的疏失人員則將在經過調查之後檢討改進，並給予適當的懲處。