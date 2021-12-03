彰化縣2022年度總預算編列高達566億439萬3000元，創彰化縣史上最高之歲出規模，歷經議會1個多月來審議，全數過關，連最具爭議「建管行政違章建築處理業務費」編列2500萬元也一毛未刪，相較過去刪到1元或僅留100萬元，顯然落實社會正義決心已激起共識。

彰化縣明年度總預算案經彰化縣議會第19屆第6次定期會審議已全數通過，總計歲入537億276萬8000元、歲出566億439萬3000元，為歷年來最高之歲出預算規模；縣長王惠美表示，預算都過關，對於彰化縣重大建設推動，助益匪淺，議長謝典林、副議長許原龍和全體議員的支持。

王惠美表示彰化縣諸多重大建設，明年度都將正式啟動了，包括東彰快速道路南延段、大埔截水溝拓寬聯絡道等，配合中央補助，需要編列預算配合。加上興建青年住宅、整建老舊校舍、推動長照據點、更新衛福大樓以及扶助老幼婦女等福利政策，以及疫情時代振興整體經濟，讓編列歲出總經費衝上新高。

財政處長劉坤松表示，縣府這3年大刀闊斧整頓財政，縮短財政赤字、降低舉債後，明年度縣政總預算才能編列達到566億439萬多元。

但最叫人跌破眼鏡的不僅是歲出預算規模達到歷年新高且全數通過，連最具爭議的「建管行政違章建築處理業務費」編列2500萬元也是歷史新高，竟也一毛都未刪，讓許多違章工廠、違建所有人，都開始「剉著等了」。

歷年來拆除違建經費，都是被砍得最嚴重的一環，編列千萬刪到僅剩百萬元人事經費，甚至還有被刪減只剩1元，象徵性留個經費科目。行政單位難以執行，一旦發生違章工廠火火，放任核心問題不解決，最被砲轟。

今年彰化發生喬友大樓4死22傷，還有「百桂食品」擴廠涉及違建等重大社會矚目事件，激起全民怒火，要求改革的聲浪沸騰，第一次拆除經費全過關，也是順意了民意，「落實公平正義不能再等」。