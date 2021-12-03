阿羅哈客運11月傳出財務危機，12月1日發出內部通知給員工，指剩餘的2條路線將於12月14日停駛，阿羅哈今日召開臨時股東會，確定14日起暫停經營，即日起至12月31日，乘客可到公司站點退票。交通部公路總局則指出，阿羅哈的路線有其他業者經營，另盤點元旦及春節假期運能，也能滿足旅客。

阿羅哈客運發布公告，台北－高雄、台北－嘉義2條路線將暫時經營，12月3日至31日，乘客可持票至公司相關站點辦理退票，辦理退票同時會附贈小禮物1份，以表歉意。

阿羅哈指出，公司自1999年1月10日開幕迄今22年，提供長途乘客南北往優質運輸服務，公司曾走過輝煌期，即使經歷不幸的車禍意外，許多乘客仍力挺從未放棄阿羅哈，這也是公司得以繼續經營的動力。但國內長途客運市場環境一變再變，包括高鐵通車、新冠肺炎疫情爆發，面對病毒未來變異和流感化的雙重不確定性，阿羅哈宣布暫停營業，視疫情變化再調整營運策略向前邁進。

公路總局高雄市區監理所表示，阿羅哈客運召開股東會議，決定停止營運，將向本所申請現有2條路線停駛，預計路線營運至12月13日。乘客如已購買預售票，欲辦理退票，該公司各場站窗口從上午11點至晚間9點都受理退款。

另外，台北－高雄、台北－嘉義替代路線，有國光客運及統聯客運可搭乘。盤點阿羅哈客運2條營運路線停靠站位，平日及周末假日其他客運業者目前空餘的運能可以因應。進一步估算元旦及春節連續假期需求，運能也能滿足。