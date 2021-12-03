歐元區上個月商業活動加速擴張，但此一彈高可能是短暫的，因為需求正在走弱，對新的Omicron病毒的恐懼也減低了商業信心。

歐元區IHS Markit綜合PMI終值在11月來到55.4，高於10月的54.2，但是低於初值的55.8，讀數仍然高於50榮枯線。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson說，歐元區PMI顯示的經濟擴張，可能是短暫的。不僅需求再度減弱，企業對未來成長的預期，也因為對病毒的擔憂而下降。

新商業指數從55.1跌到54.7，為今年四月以來新低。

11月的服務業PMI從54.6升到55.9，但低於初值預期的56.6。

衡量未來一年樂觀情緒的商業預期指數，從69.0跌到66.7。

隨著歐洲打擊新冠病毒的傳染，各國陸續推出社交限制等措施。Williamson認為，隨著對Omicron病毒收集到的數據增加，對近期的信心可能難免會受到進一步打擊。