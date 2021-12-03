嘉義市立委王美惠督促政府保障嘉義鄉親返鄉權。（王美惠服務處提供）

阿羅哈客運宣布12月13日午夜起，停止營運「嘉義─台北」和「高雄─台北」兩條路線，嘉義鄉親返鄉首當其衝，嘉義市立法委員王美惠今天邀集客運主管機關公路總局，召開協調會，要求政府機關提出完善因應方案。

王美惠表示，國道客運為許多民眾往返各城市的重要交通工具，阿羅哈客運每周往返嘉義、台北有116班次，突然宣布停駛，對有搭乘需求的民眾造成不小影響，尤其連假或節日影響更大。

王美惠表示，耶誕節、元旦連假和春節，還有嘉義市即將舉辦的台灣設計展，都需要大量的交通運輸，主管機關公路總局對於未來的嘉義交通運輸，需要「超前部署」，提出對應的方法。

公路總局表示，收到阿羅哈客運路線停駛消息後，已經聯絡國光、統聯等客運業者，討論協助嘉義運輸事宜，目前運能皆算充足。

王美惠要求，公路總局除協調其他客運業者補上平日運能缺口，年節時須能機動性調開加班車，務必確保民眾有車可返鄉，而對於客運業者面臨的經營困境，政府也要盡力來協助。