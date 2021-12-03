中央流行疫情指揮中心日前宣布，已接種第1劑BNT的12歲至17歲青少年族群，間隔12周無不良反應者，將由地方政府規畫進入校園接種第2劑，近期家長也收到施打意願書，有家長形容，「生死只在一線間」；高三的家長更擔憂，1月將面臨學測大考，疫苗副作用恐會影響孩子考試，但近期又有Omicron，如不打疫苗學測考試群聚，也會擔心孩子被感染。

台北市規畫12月15日開始進入校園施打第2劑BNT疫苗，也讓家長面臨兩難，尤其是高三家長更是憂心，111學年度學測將在1月21日舉行，而學校第2劑疫苗則安排在12月15日至31日前施打，衛生局表示，9月22日施打第1劑，而兩劑應至少間隔12周，因此，北市規畫自15日起開始進入校園施打。

有家長指出，學校近期發放第2劑施打意願書，而孩子是高三生，期末考在本月底，疫苗期程剛好遇到期末考周，加上剩沒多久就要面臨學測，如果大考前施打，擔心會有副作用，恐怕會影響考試，但如果考完再去打，又擔心抗體會下降，很難抉擇。

一名高三家長擔心表示，近期又有Omicron，學測會群聚，也擔心孩子沒打疫苗會被感染，這張意願書彷彿「生死只在一線間」，孩子努力了3年，如果在此時因為疫苗副作用功虧一簣，就太可惜了。

北市副市長蔡炳坤指出，這次疫苗規畫和第一劑施打相同，由醫療院所和學校排程，但高三將有學測考試，家長會擔心接種疫苗恐有身體不適的副作用反應，尊重學生和家長的決定。

蔡炳坤說，高三學生如有上述考量，無法在校接種者，北市教育局將會在大考結束後，另安排時間集中接種，家長也可以選擇帶學生到校外接種。