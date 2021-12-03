新北歡樂耶誕城今晚開城，新北市政府提前1小時在一樓大廳舉辦「GO Party！LEGO Party！2021新北市府耶誕音樂沙龍」，首場演出邀請知名音樂家姜智譯領軍的新北藝世界團隊，以及新北市林口康橋國際學校學生攜手共演，演繹多首耶誕名曲，現場瀰漫濃厚的耶誕氛圍，也為耶誕城開城首日增添佳節氣氛。

新北市政府今在一樓大廳舉辦「GO Party！LEGO Party！2021新北市府耶誕音樂沙龍」，首場演出音樂家姜智譯領軍的新北藝世界團隊，及新北市林口康橋國際學校學生攜手共演。（陳慰慈攝）

新北市文化局以音樂派對的概念，規劃「GO Party！耳朵派對-2021新北市府耶誕音樂沙龍」，於耶誕城期間，連續三周的周五下午5時30分，在新北市政府一樓大廳演出。今天率先登場的是新北藝世界與新北市林口康橋國際學校，由知名音樂家姜智譯，帶領專業管弦樂團隊結合新北在地年輕音樂學子，以療癒輕古典的風格，演出多首耶誕曲目，如《Santa Claus Is Coming To Town》、《Silent Night Holy Night》等，在弦樂與管樂的交織下，讓現場民眾彷彿置身於專業演奏廳中。

文化局表示，音樂具有撫慰人心的力量，在過去一年受到疫情的影響，民眾參與藝文活動的機會大為減少，在疫情逐漸趨緩之下，希望讓藝文活動漸漸回歸到大家的生活日常，耶誕音樂沙龍結合耶誕城歡樂氛圍，希望透過多元的曲風旋律，在疫情之後陪伴大家，帶來溫暖療癒的能量。

10日登場的是溫柔的台灣獨立音樂組合「好樂團 GoodBand」，歌曲《我把我的青春給你》至今已累積超過千萬點閱率，主唱瓊文歌聲細緻且撫慰人心；而17日則邀請到原聲國際學院合唱團及台大EMBA合唱團，原聲國際學院為台灣原聲教育協會所創辦的台灣第一所公益原住民實驗高中，他們的歌聲純淨而嘹亮，帶著原鄉的質樸與奔放，長期致力於藝文推廣的台大EMBA合唱團也將演繹多首曲目，將帶來一場美聲饗宴。