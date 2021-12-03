對於毆打民進黨立委高嘉瑜的林秉樞遭收押過程中，還可以發表三點聲明一事，資深媒體人黃暐瀚質疑不合常理，這件事情「水很深」，真的看不懂，後續到底還有哪些人在幫他？真的很奇怪。

民進黨立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞毆打、控制行動，高嘉瑜11月30日至北市中正一警分局對林提告傷害、妨害秘密等罪，警方12月1日凌晨1時50分在板橋馥都飯店將林秉樞拘提到案，並於馥都飯店及林男位於板橋區民族路的住處執行搜索，查扣手機、IPAD 平板、備份身碟（Qubii）、錄音筆等物品。

林秉樞1日晚間被移送新北地院開羈押庭，在走路途中則表示，很多人建議他不要講話，自己其實也是公眾人物，但現在不講以後可能沒機會說，第一點，如果有傷害或者對不起嘉瑜的地方，「我在這邊公開鄭重道歉」；第二點，很多人說他偷拍或是說有私密影片，「這絕對絕對絕對不是事實」，在3次警詢時，都有提出相關親密影片，「很多由嘉瑜本人掌鏡，那也都沒有外傳」，對方常常傳照片給我，所以沒有這個所謂偷拍或外流的問題；第三點，有關於說拘禁，這更是絕對沒有，因為如果有的話，她怎麼會來參加我媽媽的告別式？來靈堂？來關心？「我很感謝她，那如果交往期間有對不起她的地方，我再次鄭重向她道歉。」

林秉樞經新北地院開羈押庭審理後，於12月2日凌晨裁准收押禁見。

另外，今（3）日凌晨2時許，檢方指示警方至板橋馥都飯店搜索，尋找高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」，在林秉樞房間內赫見有1男1女，經清查身分後，疑是拘提林秉樞當日在場吳姓女子的姊弟，受託幫林秉樞收拾東西退房，警方搜索後並未查扣到「白色豆腐頭」，警方將吳姓姊弟以證人帶回釐清後已請回。但警方卻赫然驚見疑似高嘉瑜遭林秉樞脅迫下簽的自白書，讓員警相當吃驚。

資深媒體人黃暐瀚今（3）日在《新聞大白話》表示，他雖然沒有採訪過社會新聞的經驗，但是他質疑，這件案子辦案過程怎會如此超乎常理？12月1日凌晨1點半，林秉樞下樓買東西，在大廳遇到警察，要求出示拘票，警方出示拘票後就跟著走了。當時有一位女子幫林秉樞付5萬元房費，但到12月3日房間還沒有退，所以當天有無退房？如果有退房，今天怎還有一男一女去房間收東西？警方進去房間後，居然還發現9張傳單、高嘉瑜自白書，這完全不合常理！

另外，林秉樞抓到以後，要送到新北地檢署，攝影記者差點被撞，警察不肯停車，不合常理，一定會給拍一下。進去的時候超級嚴格，可是要收押移送時，卻可以月球漫步一般，林秉樞還可以發表聲明？不合常理！

黃暐瀚質疑，這件事情「水很深」，真的看不懂，後續到底還有哪些人在幫他？真的很奇怪。

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