新北市垃圾費隨袋徵收推動至今已超過10年，為關懷弱勢民眾，環保局針對轄內之低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的市民，補助一年份專用垃圾袋費用，自今年12月13日起至明年1月14日發放專用垃圾袋兌換抵價券，補助金額為每人169元，預估補助對象有13萬4811人，藉此減輕經濟負擔外，也同時鼓勵民眾做環保。

環保局秘書徐維遠表示，新北市垃圾清除處理費原隨水費徵收，自2008年起試辦隨袋徵收，2010年全市推動，經統計垃圾量已由每日2497公噸減至每日1677公噸，減量成效達33％。

而平均每戶每年的垃圾處理費從約1300元降至約390元，民眾所需負擔的垃圾處理費也大幅降低。此外，新北市2011年起開始發放抵價券，至今本市共約有111萬人次民眾受惠，而專用垃圾袋抵價券發放金額則依據前一年度每人每年購買專用垃圾袋費用計算。

徐維遠說，本次抵價券發放均可至環保局公告地點領取，為便利民眾，今年板橋區、三重區、中和區、新莊區及貢寮區亦協請部分里辦公處協助發放。